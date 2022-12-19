Оригинальная закуска на Новый год: рецепт фаршированных шампиньонов
По пищевой ценности грибы не проигрывают мясу, овощам и фруктам.
Фаршированные шампиньоны – это простая и сытная закуска для праздника, которая всегда первая улетает со стола. Такая закуска вкусная и в горячем, и в холодном виде, хотя остыть она вряд ли успеет на вашем новогоднем столе. Рецепт несложный, обязательно приготовьте для своих гостей фаршированные шампиньоны.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г
- филе индейки – 150 г
- лук – 100 г
- сметана – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Подготовка:
- отделить грибные ножки от шляпок;
- грибные ножки и лук мелко порезать;
- мясо мелко нарезать;
- сыр натереть на мелкой терке.
Способ приготовления:
На растительном масле обжарьте лук и мясо в течение 10-15 минут. Затем добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте жарить еще 10-15 минут, добавитьте сметану и тушите около 5 минут. После остудите.
Этой массой нафаршируйте шляпки грибов. Выложите в форму для запекания, посыпьте сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и забегайте грибы до золотистой корочки (около 20 минут).
Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.
Напомним, рецепт фаршированных яиц "Мимоза".