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Еда

Оригинальная закуска на Новый год: рецепт фаршированных шампиньонов

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Фото: Getty Images

По пищевой ценности грибы не проигрывают мясу, овощам и фруктам.

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Фаршированные шампиньоны – это простая и сытная закуска для праздника, которая всегда первая улетает со стола. Такая закуска вкусная и в горячем, и в холодном виде, хотя остыть она вряд ли успеет на вашем новогоднем столе. Рецепт несложный, обязательно приготовьте для своих гостей фаршированные шампиньоны.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г
  • филе индейки – 150 г
  • лук – 100 г
  • сметана – 100 г
  • сыр твердый – 150 г
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • растительное масло для жарки

Подготовка:

  • отделить грибные ножки от шляпок;
  • грибные ножки и лук мелко порезать;
  • мясо мелко нарезать;
  • сыр натереть на мелкой терке.

Способ приготовления:

На растительном масле обжарьте лук и мясо в течение 10-15 минут. Затем добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте жарить еще 10-15 минут, добавитьте сметану и тушите около 5 минут. После остудите.

Этой массой нафаршируйте шляпки грибов. Выложите в форму для запекания, посыпьте сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и забегайте грибы до золотистой корочки (около 20 минут).

Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Напомним, рецепт фаршированных яиц "Мимоза".