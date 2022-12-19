Оригинальная закуска на Новый год: рецепт фаршированных шампиньонов

По пищевой ценности грибы не проигрывают мясу, овощам и фруктам.

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Фаршированные шампиньоны – это простая и сытная закуска для праздника, которая всегда первая улетает со стола. Такая закуска вкусная и в горячем, и в холодном виде, хотя остыть она вряд ли успеет на вашем новогоднем столе. Рецепт несложный, обязательно приготовьте для своих гостей фаршированные шампиньоны.

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г

филе индейки – 150 г

лук – 100 г

сметана – 100 г

сыр твердый – 150 г

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

растительное масло для жарки

Подготовка:

отделить грибные ножки от шляпок;

грибные ножки и лук мелко порезать;

мясо мелко нарезать;

сыр натереть на мелкой терке.

Способ приготовления:

На растительном масле обжарьте лук и мясо в течение 10-15 минут. Затем добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте жарить еще 10-15 минут, добавитьте сметану и тушите около 5 минут. После остудите.

Этой массой нафаршируйте шляпки грибов. Выложите в форму для запекания, посыпьте сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и забегайте грибы до золотистой корочки (около 20 минут).

Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Напомним, рецепт фаршированных яиц "Мимоза".