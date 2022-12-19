Оригінальна закуска на Новий рік: рецепт фаршированих печериць

За харчовою цінністю гриби не програють м'ясу, овочам та фруктам.

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Фаршировані печериці — це проста та ситна закуска для свята, яка завжди перша відлітає зі столу. Така закуска смачна і в гарячому, і в холодному вигляді, хоча охолонути вона навряд чи встигне на новорічному столі. Рецепт нескладний, обов'язково приготуйте для своїх гостей фаршировані печериці.

Інгредієнти:

печериці — 300 г

філе індички — 150 г

цибуля — 100 г

сметана — 100 г

сир твердий — 150 г

сіль до свого смаку

чорний мелений перець до свого смаку

олія для смаження

Підготовка:

відокремити грибні ніжки від капелюшків;

грибні ніжки та цибулю дрібно порізати;

м'ясо дрібно нарізати;

сир натерти на дрібній тертці.

Спосіб приготування:

На рослинній олії обсмажте цибулю та м'ясо протягом 10-15 хвилин. Потім додайте гриби, посоліть і поперчіть до смаку. Продовжуйте смажити ще 10-15 хвилин, додайте сметану і тушкуйте близько 5 хвилин. Після цього остудіть.

Цією масою нафаршируйте капелюшки грибів. Викладіть у форму для запікання, посипте сиром. Розігрійте духовку до 180 градусів і забігайте гриби до золотистої скоринки (близько 20 хвилин).

Готові гриби викладіть на блюдо, прикрасьте зеленню та подавайте до столу.

Нагадаємо, рецепт фаршированих яєць "Мімоза".