Святкова закуска до Нового року: фаршировані яйця "Мімоза"
Закуски є невід'ємною частиною святкового столу.
Така закуска прикрасить будь-який стіл, головне підійти до приготування зі знанням справи. Слід зазначити, що варені яйця є продуктом, що швидко псується, тому подавати їх потрібно в першу чергу і бажано не залишати на завтра. Рецепт такої закуски — свіжий погляд на відомий салат "Мімоза".
Складові:
- Яйця відварені — 8 шт.
- Тунець в олії — 100 г
- Сир твердий — 100 г
- Цибуля зелена — 20 г
- Майонез – 2-3 ст.л.
- Сіль та перець за смаком
- кріп
Спосіб приготування:
Зварити яйця круто, остудити. Потім почистити їх і розрізати вздовж навпіл.
Виймаємо акуратно жовтки (важливо не пошкодити білкову частину), поміщаємо в миску. Поєднати жовтки з 2 ст. ложками майонезу, посолити, поперчити, додати тунець і розім'яти виделкою.
А тепер формуємо безпосередньо саму страву. Білки, що залишилися від яєць, акуратно наповнюємо зробленою начинкою.
Натираємо сир і жовтки, змішуємо і рясно присипаємо страву. Зверху прикрашаємо яйця подрібненою зеленою цибулею та кропом.
Порада:
Оформлення страви залежить від індивідуальних уподобань. Фаршировані яйця чудово виглядають на тлі будь-якої зелені, помідорів, огірків, маслин, червоної риби, кукурудзи. Підключайте фантазію та створюйте гарні страви, але не забувайте про почуття міри.
Нагадаємо, рецепт святкового салату "Кульбаба".