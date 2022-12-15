Святкова закуска до Нового року: фаршировані яйця "Мімоза"

Закуски є невід'ємною частиною святкового столу.

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Така закуска прикрасить будь-який стіл, головне підійти до приготування зі знанням справи. Слід зазначити, що варені яйця є продуктом, що швидко псується, тому подавати їх потрібно в першу чергу і бажано не залишати на завтра. Рецепт такої закуски — свіжий погляд на відомий салат "Мімоза".

Складові:

Яйця відварені — 8 шт.

Тунець в олії — 100 г

Сир твердий — 100 г

Цибуля зелена — 20 г

Майонез – 2-3 ст.л.

Сіль та перець за смаком

кріп

Спосіб приготування:

Зварити яйця круто, остудити. Потім почистити їх і розрізати вздовж навпіл.

Виймаємо акуратно жовтки (важливо не пошкодити білкову частину), поміщаємо в миску. Поєднати жовтки з 2 ст. ложками майонезу, посолити, поперчити, додати тунець і розім'яти виделкою.

А тепер формуємо безпосередньо саму страву. Білки, що залишилися від яєць, акуратно наповнюємо зробленою начинкою.

Натираємо сир і жовтки, змішуємо і рясно присипаємо страву. Зверху прикрашаємо яйця подрібненою зеленою цибулею та кропом.

Порада:

Оформлення страви залежить від індивідуальних уподобань. Фаршировані яйця чудово виглядають на тлі будь-якої зелені, помідорів, огірків, маслин, червоної риби, кукурудзи. Підключайте фантазію та створюйте гарні страви, але не забувайте про почуття міри.

Нагадаємо, рецепт святкового салату "Кульбаба".