Праздничная закуска к Новому году: фаршированные яйца "Мимоза"
Закуски считаются неотъемлемой частью праздничного стола.
Такая закуска украсит любой стол, главное подойти к приготовлению со знанием дела. Следует отметить, что вареные яйца являются скоропортящимся продуктом, поэтому подавать их нужно в первую очередь и желательно не оставлять на завтра. Рецепт такой закуски — свежий взгляд на всем известный салат "Мимоза".
Ингредиенты:
- Яйца отварные — 8 шт.
- Тунец в масле — 100 г
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый — 20 г
- Майонез — 2-3 ст.л.
- Соль и перец по вкусу
- Укроп
Способ приготовления:
Сварить яйца вкрутую, затем остудить. Затем почистить их и разрезать вдоль пополам.
Вынимаем аккуратно желтки (важно не повредить белковую часть), помещаем их в миску. Соединить желтки с 2 ст. ложками майонеза, посолить, поперчить, добавить тунец и все размять вилкой.
А теперь формируем непосредственно само блюдо. Оставшиеся от яиц белки аккуратно наполняем сделанной начинкой.
Трем сыр и желтки, смешиваем и обильно присыпаем блюдо. Сверху украшаем яйца измельченным зеленым луком и укропом.
Совет:
Оформление блюда зависит от индивидуальных предпочтений. Фаршированные яйца отлично смотрятся на фоне любой зелени, помидоров, огурцов, маслин, красной рыбы, консервированной кукурузы. Подключайте фантазию и создавайте красивые блюда, но не забывайте о чувстве меры.
Напомним, рецепт праздничного салат "Одуванчик".