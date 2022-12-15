Праздничная закуска к Новому году: фаршированные яйца "Мимоза"

Закуски считаются неотъемлемой частью праздничного стола.

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Такая закуска украсит любой стол, главное подойти к приготовлению со знанием дела. Следует отметить, что вареные яйца являются скоропортящимся продуктом, поэтому подавать их нужно в первую очередь и желательно не оставлять на завтра. Рецепт такой закуски — свежий взгляд на всем известный салат "Мимоза".

Ингредиенты:

Яйца отварные — 8 шт.

Тунец в масле — 100 г

Сыр твердый — 100 г

Лук зеленый — 20 г

Майонез — 2-3 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Укроп

Способ приготовления:

Сварить яйца вкрутую, затем остудить. Затем почистить их и разрезать вдоль пополам.

Вынимаем аккуратно желтки (важно не повредить белковую часть), помещаем их в миску. Соединить желтки с 2 ст. ложками майонеза, посолить, поперчить, добавить тунец и все размять вилкой.

А теперь формируем непосредственно само блюдо. Оставшиеся от яиц белки аккуратно наполняем сделанной начинкой.

Трем сыр и желтки, смешиваем и обильно присыпаем блюдо. Сверху украшаем яйца измельченным зеленым луком и укропом.

Совет:

Оформление блюда зависит от индивидуальных предпочтений. Фаршированные яйца отлично смотрятся на фоне любой зелени, помидоров, огурцов, маслин, красной рыбы, консервированной кукурузы. Подключайте фантазию и создавайте красивые блюда, но не забывайте о чувстве меры.

Напомним, рецепт праздничного салат "Одуванчик".