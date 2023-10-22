Рассольник с грибами: рецепт блюда с ярким вкусом
Сочетание грибов, огурцов и перловки дает необычный приятный вкус.
Теплая и дождливая погода способствуют активному росту грибов, а, значит, можно приготовить с ними что-нибудь новенькое, чего не пробовали раньше. Предлагаем попробовать рассольник с грибами по методу, описанному в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Грибной рассольник
Ингредиенты: (на 2 литра супа):
- грибы сухие белые – 50 гр;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- картофель – 2 шт;
- перловка или рис – 2 ст. л;
- огурец соленый – 2 шт;
- лавровый лист – 2 шт;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень – по желанию.
Способ приготовления:
Подготовленные грибы нарезать и тушить вместе с луком и морковью 10-15 минут.
Промытую перловую крупу варить до полумягкости в слегка подсоленной воде и добавить порезанный картофель, лавровый лист, обжарку и варить еще 15 минут.
Затем соленые огурцы, натертые на терке, соль, перец отправить к остальным продуктам в кастрюлю и варить пять минут. Добавить зелень.
При подаче к рассольнику можно предложить сметану или сливки.
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