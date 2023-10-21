Невероятно ароматно и вкусно: рецепт хашламы с мясом

Если вы любите мясные блюда, то вам точно понравится это блюдо.

Хашламу готовят из говядины, баранины или телятины. Готовят это сытное мясное блюдо в Армении и Грузии, особенно в регионе Кахети.

В хашламе много мяса и овощей и готовится она невероятно просто. А приправы добавляют пряного вкуса. Здесь вы должны ориентироваться на собственное усмотрение, какие ароматные травы добавить из того набора, что мы предлагаем. Ведь какая-то приправа может быть вам и не по вкусу. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником lanas_diet.

Хашлама

Ингредиенты:

говядина — 1 кг;

картофель — 6-7 шт;

болгарский перец — 4 шт;

помидоры — 6 шт (600 г);

чеснок — 7-8 зубчиков;

лук — 475 г;

кориандр;

зира;

паприка;

кинза;

петрушка

острый перец

черный перец горошек

пара горошин душистого перца, соль.

Мясо режем кусками и обваливаем в молотых специях. Картофель чистим и режем дольками, помидоры можно очистить от кожуры, но можно этого и не делать, их тоже режем на четыре части, перец режем квадратиками, лук чистим и режем полукольцами.

Выкладываем в кастрюлю: прослойка лука, мясо, снова лук, порезанный чеснок, перец, картофель, помидоры, снова повторяем начиная с мяса.

Лучше использовать такую кастрюлю, или котелок, которые можно поставить под крышкой в духовку. Ведь хашлама готовится именно в духовке.

Накрываем крышкой и запекаем в разогретой до 160 градусов духовке 2,5 часа.

Воды добавлять не надо, крышку все это время не открываем. Хашлама готова, когда готово мясо.

Если с духовкой все же не получится, то готовьте хашламу 120-150 минут на маленьком огне на плите. Крышку не открываем, чтобы все ароматы остались в середине.

Если любите блюда из мяса, попробуйте приготовить вкусную курицу, запеченную с паприкой.