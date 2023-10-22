Запеченные баклажаны с необычной начинкой: как приготовить их легко и просто

Такие баклажаны украсят не только повседневный, но и праздничный стол.

Вкусные баклажаны с начинкой – отличный вариант перекуса на вечер, а может, и в качестве ужина для тех, кто решил похудеть. Рекомендуем приготовить это блюдо с необычным ингредиентом по рецепту кулинарного блогера Ангелины. Вкус таких баклажанов вас приятно удивит.

Запеченные баклажаны с необычной начинкой

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

творог – 200 гр;

сыр – 100 гр;

яйцо – 2 шт;

масло растительное – 50 мл;

зелень;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны разрезать вдоль пополам, надрезать мякоть ромбиками, посолить, сбрызнуть растительным маслом и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Тем временем готовим начинку: отваренные заранее яйца порезать кубиками и смешать с творогом, сыром и зеленью.

Из готового баклажана вынуть мякоть и сделать лодочку. Удаленную мякоть порезать и добавить в начинку.

Нафаршировать баклажан, сверху посыпать сыром и отправить в духовку еще минут на 20.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший салат с хрустящими баклажанами.