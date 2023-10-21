Тушеная капуста по-сицилийски: вкус осеннего средиземноморья

Это один из самых популярных сезонных гарниров в Италии, который любят за вкус и простоту приготовления.

Капуста, чеснок, немного томатной пасты и, конечно, итальянской страсти в приготовлении — и вот ваш идеальный гарнир для мяса или сыра готов, утверждает сайт Cucchiaio.

Сицилийцы по всему острову готовят капусту по этому рецепту и даже используют вместо обычной цветную капусту. Готовят блюдо на медленном огне в закрытой кастрюле: таким образом капуста становится мягкой и вкусной за счет собственного сока без добавления какой-либо другой жидкости.

Тушеная капуста по-сицилийски

Ингредиенты:

1 кочан капусты;

3 столовые ложки томатной пасты;

оливковое масло;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка сухого белого вина;

мелкая соль по вкусу.

Чтобы приготовить тушеную капусту по-сицилийски, начните с очистки сердцевины и внешних листьев капусты, если они повреждены или завяли. Затем приступайте к нарезанию его тонкими полосками. Затем обжарьте чеснок на оливковом масле.

Добавьте капусту в кастрюлю и деглазируйте белым вином. Затем дайте ему испариться, пока запах алкоголя не исчезнет. Позвольте капусте слегка пропариться в течение 10 минут. Продолжайте, добавляя соль и томатную пасту.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 30–40 минут. Вот и все, ваша капуста по-сицилийски готова. Buon appetito.

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