Тушеная капуста по-сицилийски: вкус осеннего средиземноморья
Это один из самых популярных сезонных гарниров в Италии, который любят за вкус и простоту приготовления.
Капуста, чеснок, немного томатной пасты и, конечно, итальянской страсти в приготовлении — и вот ваш идеальный гарнир для мяса или сыра готов, утверждает сайт Cucchiaio.
Сицилийцы по всему острову готовят капусту по этому рецепту и даже используют вместо обычной цветную капусту. Готовят блюдо на медленном огне в закрытой кастрюле: таким образом капуста становится мягкой и вкусной за счет собственного сока без добавления какой-либо другой жидкости.
Тушеная капуста по-сицилийски
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- оливковое масло;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка сухого белого вина;
- мелкая соль по вкусу.
Чтобы приготовить тушеную капусту по-сицилийски, начните с очистки сердцевины и внешних листьев капусты, если они повреждены или завяли. Затем приступайте к нарезанию его тонкими полосками. Затем обжарьте чеснок на оливковом масле.
Добавьте капусту в кастрюлю и деглазируйте белым вином. Затем дайте ему испариться, пока запах алкоголя не исчезнет. Позвольте капусте слегка пропариться в течение 10 минут. Продолжайте, добавляя соль и томатную пасту.
Тщательно перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 30–40 минут. Вот и все, ваша капуста по-сицилийски готова. Buon appetito.
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