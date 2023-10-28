Почти "Оливье", но не совсем: рецепт вкусного салата "Славянский"

Салат "Оливье" очень популярен и, конечно, есть множество салатов, которые на него похожи.

Салат "Славянский" — это еще одна разновидность салата "Оливье". Рецептов приготовления салата с таким названием множество. От Оливье его отличает наличие мяса, а не колбасы и такие оригинальные дополнения, как кислое яблоко и сладкий перец.

Словом, если вам нравится "Оливье", то попробуйте и этот салат. Он наверняка придется вам по вкусу. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат Славянский

Ингредиенты:

говядина отварная 300 г;

морковь отварная 2 шт.;

одна луковица;

горошек консервированный 1 банка;

одно большое яблоко (лучше кислое, но точно плотное и хрустящее);

один сладкий перец;

маринованные огурцы 3 шт.;

укроп, соль, майонез.

Отварное мясо нарежьте тонкими ломтиками, морковь – кубиками.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, яблоко — соломкой, перец и огурцы небольшими кубиками.

Все подготовленные ингредиенты смешайте, добавьте мелко нарезанный укроп и майонез, перемешайте и выложите в салатник.

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