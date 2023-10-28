Почти "Оливье", но не совсем: рецепт вкусного салата "Славянский"
Салат "Оливье" очень популярен и, конечно, есть множество салатов, которые на него похожи.
Салат "Славянский" — это еще одна разновидность салата "Оливье". Рецептов приготовления салата с таким названием множество. От Оливье его отличает наличие мяса, а не колбасы и такие оригинальные дополнения, как кислое яблоко и сладкий перец.
Словом, если вам нравится "Оливье", то попробуйте и этот салат. Он наверняка придется вам по вкусу. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат Славянский
Ингредиенты:
- говядина отварная 300 г;
- морковь отварная 2 шт.;
- одна луковица;
- горошек консервированный 1 банка;
- одно большое яблоко (лучше кислое, но точно плотное и хрустящее);
- один сладкий перец;
- маринованные огурцы 3 шт.;
- укроп, соль, майонез.
Отварное мясо нарежьте тонкими ломтиками, морковь – кубиками.
Лук нарежьте тонкими полукольцами, яблоко — соломкой, перец и огурцы небольшими кубиками.
Все подготовленные ингредиенты смешайте, добавьте мелко нарезанный укроп и майонез, перемешайте и выложите в салатник.
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