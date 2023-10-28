Майже "Олів'є", але не зовсім: рецепт смачного салату "Слов'янський"

Салат "Олів'є" дуже популярний і, звісно, є безліч салатів, які на нього схожі.

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Салат "Слов'янський" — це ще один різновид салату "Олів'є". Рецептів приготування салату з такою назвою безліч. Від Олів'є його відрізняє наявність м'яса, а не ковбаси і такі оригінальні доповнення, як кисле яблуко і солодкий перець.

Словом, якщо вам подобається "Олів'є", то спробуйте і цей салат. Він напевно припаде вам до смаку. Фокус розповість, як його приготувати.

Салат Слов'янський

Інгредієнти:

яловичина відварна 300 г;

морква відварна 2 шт;

одна цибулина;

горошок консервований 1 банка;

одне велике яблуко (краще кисле, але точно щільне і хрустке);

один солодкий перець;

мариновані огірки 3 шт;

кріп, сіль, майонез.

Відварене м'ясо наріжте тонкими скибочками, моркву — кубиками.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями, яблуко — соломкою, перець і огірки невеликими кубиками.

Усі підготовлені інгредієнти змішайте, додайте дрібно нарізаний кріп і майонез, перемішайте і викладіть у салатник.

Також ви можете приготувати ситний шведський картопляний салат.