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Бублики с маком: рецепт вкусной выпечки к чаю

Оксана Ханас
Фото: t.me/topretsept

Такие бублики очень просто готовить, поэтому они получатся даже у начинающих кулинаров.

Вкусная и ароматная выпечка с утра к чаю или кофе – лучшее начало дня. Предлагаем вам приготовить творожные бублики с маком, которые быстро готовятся, получаются нежными и очень аппетитными. Как их сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Творожные бублики с маком

Ингредиенты:

  • творог 5% – 200 гр;
  • рисовая мука – 6 ст. л;
  • яйца – 2 шт;
  • сахар – 1 ст. л;
  • мак – 2 ст. л.
  • ванилин – пара капель;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков. Соединить творог, одно яйцо и белок, сахар и ванилин. Все хорошо перемешать до максимально однородной консистенции. Добавить рисовую муку, можно кукурузную, и вымесить тесто руками.

Готовое тесто раскатать и разделить на несколько частей. Каждую часть снова раскатать в трубочку, а затем свернуть в бублик, а края соединить.

Противень застелить пергаментам и отправить на него сформированные бублики. Смазать их желтком и посыпать маком.

Выпекать бублики 30-40 минут до золотистой корочки в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Ранее Фокус писал, как приготовить творожные крендельки.