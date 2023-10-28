Картошка фри без жарки: рецепт очень вкусного и аппетитного блюда (видео)
Приготовленная по этому рецепту картошка получается ничем не хуже той, что сделана во фритюре.
Картошка фри – блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Однако многие опасаются увлекаться ею из-за того, что она жарится в большом количестве масла и получается слишком калорийной. Одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь рассказал и показал, как приготовить это блюдо в духовке. Оно сохраняет все полезные свойства и при этом не грозит осесть лишними граммами на талии.
Картофель фри в духовке
Ингредиенты:
- картофель – 500 гр (крахмальный);
- кукурузный крахмал – 1 ст. л;
- сладкая паприка молотая – 1 ч. л;
- соль мелкая – 2/3 ч. л;
- хмели-сунели – 1 ч. л;
- черный перец – 1/2 ч. л;
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Для такого блюда нужно выбирать картофель с большим количеством крахмала. Чтобы проверить его, нужно разрезать картофелину пополам и потереть половинки. Если они прилипнут, картошка отлично подходит для приготовления.
Картошку почистить и нарезать брусочками по 8-10 миллиметров, сложить в глубокую миску, залить крутым кипятком, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 10 минут.
Спустя это время, картофель выложить на бумажное полотенце, просушить его. Все специи перемешать и посыпать картофель так, чтобы они распределились равномерно. Затем полить картофель растительным маслом и перемешивать его до тех пор, пока каждый кусочек не покроется масляной пленкой.
Выложить брусочки картофеля в один слой на противень, застеленный пергаментом, и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запекать на режиме верх и низ плюс конвекция для равномерной корочки.
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