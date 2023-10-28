Картошка фри без жарки: рецепт очень вкусного и аппетитного блюда (видео)

Приготовленная по этому рецепту картошка получается ничем не хуже той, что сделана во фритюре.

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Картошка фри – блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Однако многие опасаются увлекаться ею из-за того, что она жарится в большом количестве масла и получается слишком калорийной. Одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь рассказал и показал, как приготовить это блюдо в духовке. Оно сохраняет все полезные свойства и при этом не грозит осесть лишними граммами на талии.

Картофель фри в духовке

Ингредиенты:

картофель – 500 гр (крахмальный);

кукурузный крахмал – 1 ст. л;

сладкая паприка молотая – 1 ч. л;

соль мелкая – 2/3 ч. л;

хмели-сунели – 1 ч. л;

черный перец – 1/2 ч. л;

оливковое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Для такого блюда нужно выбирать картофель с большим количеством крахмала. Чтобы проверить его, нужно разрезать картофелину пополам и потереть половинки. Если они прилипнут, картошка отлично подходит для приготовления.

Картошку почистить и нарезать брусочками по 8-10 миллиметров, сложить в глубокую миску, залить крутым кипятком, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 10 минут.

Спустя это время, картофель выложить на бумажное полотенце, просушить его. Все специи перемешать и посыпать картофель так, чтобы они распределились равномерно. Затем полить картофель растительным маслом и перемешивать его до тех пор, пока каждый кусочек не покроется масляной пленкой.

Выложить брусочки картофеля в один слой на противень, застеленный пергаментом, и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запекать на режиме верх и низ плюс конвекция для равномерной корочки.

Ранее Фокус писал, как правильно пожарить картошку так, чтобы на ней образовалась вкусная хрустящая корочка.