Картопля фрі без смаження: рецепт дуже смачної та апетитної страви (відео)

Приготована за цим рецептом картопля виходить нічим не гіршою за ту, що зроблена у фритюрі.

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Картопля фрі — страва, яку люблять і діти, і дорослі. Однак багато хто побоюється захоплюватися нею через те, що вона смажиться у великій кількості олії і виходить занадто калорійною. Одеський кулінарний блогер Валерій Пономар розповів і показав, як приготувати цю страву в духовці. Вона зберігає всі корисні властивості і при цьому не загрожує осісти зайвими грамами на талії.

Картопля фрі в духовці

Інгредієнти:

картопля – 500 г (крохмальна);

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л;

солодка паприка мелена – 1 ч. л;

сіль дрібна – 2/3 ч. л;

хмелі-сунелі – 1 ч. л;

чорний перець – 1/2 ч. л;

оливкова олія – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Для такої страви потрібно вибирати картоплю з великою кількістю крохмалю. Щоб перевірити його, слід розрізати картоплину навпіл і потерти половинки. Якщо вони прилипнуть, картопля чудово підходить для приготування.

Картоплю почистити і нарізати брусочками по 8-10 міліметрів, скласти в глибоку миску, залити окропом, накрити харчовою плівкою і дати постояти 10 хвилин.

Через цей час картоплю викласти на паперовий рушник, просушити її. Усі спеції перемішати і посипати картоплю так, щоб вони розподілилися рівномірно. Потім полити картоплю рослинною олією і перемішувати її доти, доки кожен шматочок не вкриється масляною плівкою.

Викласти брусочки картоплі в один шар на деко, застелене пергаментом, і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Запікати на режимі верх і низ плюс конвекція для рівномірної скоринки.

Раніше Фокус писав, як правильно посмажити картоплю так, щоб на ній утворилася смачна хрустка скоринка.