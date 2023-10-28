Тает во рту: рецепт нежнейшего торта с йогуртовым кремом
Чтобы торт был еще нежнее, оставьте его на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
Выходные – самое время для вкусной выпечки. Это могут быть пироги, пирожки, печенье. Мы же предлагаем попробовать торт по рецепту блогера Оксаны. Это сочетание нежного бисквита и пышного крема, который на выходе дает невероятное сочетание вкусов.
Торт с йогуртовым кремом
Ингредиенты:
Для бисквита:
- сахарная пудра – 160 гр;
- щепотка соли;
- мука – около 170 гр;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л;
- растительное масло – 30 гр;
- лимонный сок – 2 ст. л.
Для крема:
- йогурт – 350 гр;
- яйца – 2 шт;
- сахар – 2 ст. л. ( или по вкусу);
- крахмал – 30 гр;
- сливки (33%) – 200 мл.
Способ приготовления:
В глубокой посуде сбить до пышной белой массы яйца с сахаром и щепоткой соли. В отдельной чаше смешать растительное масло и лимонный сок, добавить столовую ложку яичной массы и перемешать, а затем аккуратно ввести всю смесь к яйцам.
Муку просеять с разрыхлителем и перемешать аккуратно лопаткой снизу вверх.
Готовое тесто переложить в форму и отправить в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность бисквита проверить деревянной шпажкой. Если при протыкании бисквита палочка сухая, значит, он готов.
Готовый бисквит замотать пищевой пленкой, чтобы он стабилизировался и не крошился при разрезании.
Тем временем готовим крем. Яйца взбить с сахаром и крахмалом до полного растворения сахара, добавить любой фруктовый йогурт и поставить на плиту, уварить до загустения на среднем огне, постоянно помешивая.
Накрыть крем пленкой и дать ему остыть, после чего добавить в холодный крем охлажденные сливки и снова все взбить.
Бисквит разрезать на коржи, смазать пропиткой и перемазать кремом. Оставшимся кремом смазать верх и бока торта, украсить по своему вкусу. Отправить готовый торт на пропитку в холодильник минимум на пару часов, а еще лучше – на всю ночь.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальный бисквит.