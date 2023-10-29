Грибная солянка: рецепт вкуснейшей заготовки на зиму

Из указанного в рецепте количества продуктов получается около шести литров солянки.

Теплая и дождевая погода – мечта любого грибника, поэтому на выходных многие пойдут в лес на тихую охоту. Если грибов насобирается больше обычного, рекомендуем сделать запас на зиму и приготовить вкуснейшую грибную солянку по рецепту из блога "Домашняя консервация". Такое блюдо украсит любой стол и получается очень аппетитным.

Грибная солянка

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг (или томатная паста 300-400 гр);

капуста – 1,5 кг;

морковь – 1,5 кг;

лук – 1,5 кг;

болгарский перец – 0,5 кг;

грибы – 1 кг;

соль – 3 ст. л;

острый перец – 1 стручок.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и почистить. Помидоры пропустить через мясорубку, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами, болгарский перец – соломкой, предварительно очистив его от семян. Острый перец порезать мелкими кусочками. Грибы почистить и порезать.

Овощи и грибы сложить в посуду с толстым дном, добавить соль, тушить под закрытой крышкой минут 40-60. За 10 минут до готовности положить чайную ложку черного перца горошком и штук шесть лавровых листочков.

Β готовую солянку влить столовую ложку уксусной эссенции, тщательно перемешать и потушить еще пару минут. Горячей солянку разложить в чистые стерилизованные банки и закатать. Банки перевернуть, укутать и оставить до полного остывания, после чего вынести их в темное и холодное место.

Из указанного количества ингредиентов получается примерно шесть литров солянки.

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