Самые вкусные грузинские пироги: как приготовить аппетитные кубдари

Эту традиционную выпечку готовят по всей Грузии и особенно в Сванетии.

Грузинские пироги кубдари – это пироги с сочной мясной начинкой. Для начинки мясо традиционно нарезают ножом, добавляют множество приправ вроде уцхо-сунели, сванской соли, зиры, базилиа и кинзы. Как их приготовить, рассказали на сайте Yasensvit.

Кубдари

Ингредиенты:

дрожжевое тесто – 1 кг.

Для начинки:

жирная говядина или постная свинина – 800 г;

три небольшие луковицы;

три зубчика чеснока – 3 шт.;

молотый красный перец – 3 г;

уцхо-сунели – 3 г;

молотый кориандр – 3 г;

зира – 3 г;

аджика – 20 г;

соль – 6 г;

сливочное масло – 50 г;

растительное масло – 20 мл.

Подготовьте все ингредиенты для приготовления кубдари. Мясо промойте, обсушите салфетками, а затем нарежьте острым ножом очень маленькими кусочками. Сложите в миску. Впрочем, если этого вам делать не хочется – используйте готовый фарш, или сделайте его сами.

Лук мелко нарежьте, как и чеснок. Добавьте к мясу все специи, лук, чеснок, соль и аджику. Перемешайте все ингредиенты руками, накройте и оставьте пропитаться на 30 минут.

Тесто выложите на рабочую поверхность, присыпанной мукой. Аккуратно разделите его на равные кусочки, скатайте из них шарики. Каждый из них примерно должен весить 200 г.

Каждый шарик раскатайте в лепешку, выложите в середину начинку, соберите края лепешки вместе и защипните. Сделайте так, пока не закончится все тесто и весь фарш.

Противень выстелите пергаментом, выложите пироги на противень швом вниз, сделайте в верхнем слое небольшую дырочку в центре.

Выпекайте кубдари в разогретой до 200 духовке. Готовые пироги смажьте сверху сливочным маслом.

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