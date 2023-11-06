Отличная закуска: простой рецепт фаршированных грибов с копченым сыром

Это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо.

Фаршированные грибы – это простой в приготовлении и очень вкусный рецепт, который можно предложить в качестве закуски или специального гарнира . Для начинки мы выбрали сыр и вареную ветчину, которыми начиняются грибы.

Начинка также может быть вегетарианской или веганской, и тогда они прекрасно подойдут в качестве гарнира. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Шампиньоны являются наиболее распространенными грибами, и их легче всего найти на рынке в течение большей части года. Их действительно легко чистить и готовить, а их нежный вкус делает их универсальными ингредиентами: они хороши с макаронами, крем-супами и мясом.

Фаршированные грибы

Ингредиенты:

12 шампиньонов;

150 г нарезанной вареной ветчины;

100 г сыра грюйер (или любого другого по вашему вкусу);

1 зубчик чеснока;

свежая петрушка;

панировочные сухари;

оливковое масло первого отжима;

соль, перец.

Чтобы приготовить фаршированные грибы, шампиньоны помойте и срежьте загрязненные ножки. Удалите со шляпок ножки и, если последние очень большие, соскоблите кожицу, которая их покрывает.

Нарежьте ножки небольшими кусочками, а вареную ветчину – соломкой, добавьте натертый на терке с крупными отверстиями сыр, очищенный зубчик чеснока и нарезанную петрушку. Смешайте все в миксере или мелко порубите ножом, добавляя совсем немного панировочных сухарей, если считаете необходимым отрегулировать консистенцию начинки.

Нафаршируйте шляпки грибов приготовленной начинкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки и смазанный маслом. Поставить в духовку, разогретую до 180°С, и запекайте 15-20 минут.

По истечении времени приготовления достаньте фаршированные грибы из духовки и дайте им постоять несколько минут перед подачей на стол.

Также вы можете приготовить вкусные наггетсы из курицы в панировке из чипсов. Они тоже запекаются в духовке.