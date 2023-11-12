Пирог с какао и творогом: рецепт вкусной выпечки для уютного воскресенья
Пирог нужно вынимать из формы только после его полного остывания.
Чтобы выходные были уютными и домашними, обязательно приготовьте что-нибудь сладкое, вкусное и ароматное. Например, пирог с какао и творогом по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю или кофе, а также в качестве угощения к приходу гостей.
Пирог с какао и творогом
Ингредиенты:
- мука – 80 гр;
- сметана – 2 ст. л;
- масло – 70 гр;
- сахар – 70 гр;
- какао – 2 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- творог – 450-500 гр;
- яйцо – 2 шт;
- сливочное масло – 50 гр;
- крахмал кукурузный – 1 ст. л;
- сахар – 90 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим тесто. Масло нагреть до комнатной температуры, добавить к нему сахар и взбивать, пока сахар не растворится. Затем добавить яйцо и продолжить взбивать. Далее ввести в смесь просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешать.
Для творожной начинки все ингредиенты смешать и перебить блендером до максимально однородной массы.
В отдельную посуду положить две ложки начинки и столько же теста и перемешать.
Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить сначала тесто, разровняв по всей поверхности, затем – творожную начинку.
В качестве верхнего слоя выложить смешанную творожную начинку и тесто.
Отправить пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
Готовую выпечку достать из формы после полного остывания и переложить ее на блюдо. При желании можно посыпать сверху какао или сахарной пудрой.
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