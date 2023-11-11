Изысканное блюдо из простых продуктов: как приготовить курицу в апельсиновом соусе

Вкусное блюдо получается за счет маринада.

Курицу в апельсиновом маринаде можно подавать с картофелем, или рисом, или просто со свежим хлебом.

Маринад делает куриное мясо мягким и ароматным, а потом превращается во вкусный соус. Можно использовать в этом блюде разделанную курицу, только бедрышки, ножки, или крылышки. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.

Курица в апельсиновом соусе

Ингредиенты:

6 куриных бедрышек;

3 зубчика чеснока;

1 ч. л. дижонской горчицы;

2 ч. л. жидкого меда;

3–4 ст. л. соевого соуса;

сок и цедра одного апельсина;

оливковое масло.

Все ингредиенты для маринада смешайте в миске. Курицу положите в маринад и хорошо перемешайте, чтобы маринад покрыл все мясо.

Маринуйте в холодильнике хотя бы пару часов, но лучше оставить на всю ночь. Разогрейте духовку до 200 градусов. Курицу выложите в форму для запекания и полейте маринадом. Запекайте сначала 20 минут, потом переверните и запекайте еще 20 минут.

Ориентируйтесь по цвету — птица должна хорошо подрумяниться, но внутри остаться сочной. Перед подачей курицу можно посыпать свежей зеленью.

Подавайте курицу с тем гарниром, который вы предпочитаете, и поливайте соусом перед подачей.

Особенно хорошо такая курица сочетается с картофельным пюре. Как его приготовить, Фокус рассказывал ранее.