Изысканное блюдо из простых продуктов: как приготовить курицу в апельсиновом соусе
Вкусное блюдо получается за счет маринада.
Курицу в апельсиновом маринаде можно подавать с картофелем, или рисом, или просто со свежим хлебом.
Маринад делает куриное мясо мягким и ароматным, а потом превращается во вкусный соус. Можно использовать в этом блюде разделанную курицу, только бедрышки, ножки, или крылышки. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.
Курица в апельсиновом соусе
Ингредиенты:
- 6 куриных бедрышек;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- 2 ч. л. жидкого меда;
- 3–4 ст. л. соевого соуса;
- сок и цедра одного апельсина;
- оливковое масло.
Все ингредиенты для маринада смешайте в миске. Курицу положите в маринад и хорошо перемешайте, чтобы маринад покрыл все мясо.
Маринуйте в холодильнике хотя бы пару часов, но лучше оставить на всю ночь. Разогрейте духовку до 200 градусов. Курицу выложите в форму для запекания и полейте маринадом. Запекайте сначала 20 минут, потом переверните и запекайте еще 20 минут.
Ориентируйтесь по цвету — птица должна хорошо подрумяниться, но внутри остаться сочной. Перед подачей курицу можно посыпать свежей зеленью.
Подавайте курицу с тем гарниром, который вы предпочитаете, и поливайте соусом перед подачей.
Особенно хорошо такая курица сочетается с картофельным пюре. Как его приготовить, Фокус рассказывал ранее.