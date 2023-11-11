Вишукана страва з простих продуктів: як приготувати курку в апельсиновому соусі

Смачна страва виходить завдяки маринаду.

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Курку в апельсиновому маринаді можна подавати з картоплею, або рисом, або просто зі свіжим хлібом.

Маринад робить куряче м'ясо м'яким і ароматним, а потім перетворюється на смачний соус. Можна використовувати в цій страві розібрану курку, тільки стегенця, ніжки, або крильця. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.

Курка в апельсиновому соусі

Інгредієнти:

6 курячих стегенець;

3 зубчики часнику;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

2 ч. л. рідкого меду;

3-4 ст. л. соєвого соусу;

сік і цедра одного апельсина;

оливкова олія.

Усі інгредієнти для маринаду змішайте в мисці. Курку покладіть у маринад і добре перемішайте, щоб маринад покрив усе м'ясо.

Маринуйте в холодильнику хоча б кілька годин, але краще залишити на всю ніч. Розігрійте духовку до 200 градусів. Курку викладіть у форму для запікання і полийте маринадом. Запікайте спочатку 20 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 20 хвилин.

Орієнтуйтеся за кольором — птиця має добре підрум'янитися, але всередині залишитися соковитою. Перед подачею курку можна посипати свіжою зеленню.

Подавайте курку з тим гарніром, якому ви надаєте перевагу, і поливайте соусом перед подачею.

Особливо добре така курка поєднується з картопляним пюре. Як його приготувати, Фокус розповідав раніше.