Вместо оливье: рецепт салата с жареными шампиньонами

Этот салат можно даже подавать на праздничный стол, как приятную альтернативу оливье

Салат с жареными шампиньонами и ветчиной легко готовится и его смело можно подавать на праздничный стол, если вам уже поднадоела классика в виде салата "Оливье". Салат получается достаточно сытным, но при этом легким. Фокус расскажет, как его приготовить.

Рецептуру этого салата легко изменить: можно заменить замороженный зеленый горошек на консервированный, добавить в салат кукурузу или отварную стручковую фасоль, или заправить салат вместо йогурта – майонезом. Можно даже сделать его самостоятельно.

Салат с жареными шампиньонами и ветчиной

Ингредиенты:

шампиньоны – 200 г;

ветчина – 200 г;

замороженный зеленый горошек – 100 г;

свежий огурец – 2 шт.;

зеленый лук

петрушка;

сливочное масло – 30 г;

натуральный йогурт – 2 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Шампиньоны нарежьте ломтиками и поджарьте на сковороде без масла. Добавьте в сковородку сливочное масло. Грибы посолите, приправьте свежемолотым черным перцем и готовьте еще три минуты.

Замороженный зеленый горошек всыпьте в подсоленный кипяток и доведите до кипения. Готовьте пару минут, откиньте на дуршлаг и остудите.

Нарежьте ветчину тонкой соломкой. Огурцы также нарежьте соломкой. Мелко нарежьте зеленый лук и петрушку.

Заправьте йогуртом, посолите и поперчите. Сразу подавайте, если хотите подать салат позже, то заправьте соусом незадолго до подачи.

Этим салатом можно начинить корзиночки, или сделать роллы с тонким лавашом. Ветчину можно заменить запеченной куриной грудкой, или индюшатиной.

А если вы хотите приготовить домашний майонез, то разбейте куриное яйцо в высокий стакан, добавьте соль, щепотку сахара, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. горчицы, влейте 120 мл растительного масла, опустите погружной блендер до самого дна и включите его на максимальной мощности. Буквально через полминуты у вас будет готов домашний майонез.

Также вы можете приготовить вкусный салат с рыбными консервами и плавленым сыром.