Куриная грудка по-аджарски: рецепт идеального блюда к ужину

При подаче грудку можно посыпать мелко нарубленной зеленью.

Сочная куриная грудка, запеченная в духовке с сыром, – лучшее, что можно сделать на ужин для семьи, порадовав близких новым блюдом в меню. Ее приготовление не будет сложным даже для новичков, а вкус порадует. Как приготовить куриную грудку по-аджарски, рассказали в блоге "Приятного аппетита".

Куриная грудка по-аджарски

Ингредиенты:

куриная грудка – 3 шт по 100 гр;

яйца сырые – 3 шт;

сливочный сыр;

моцарелла – 100 гр;

соль, перец, масло.

Количество грудок можно брать в зависимости от количества человек, для которых вы готовите. То же касается и остальных ингредиентов.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, высушить бумажным полотенцем, разрезать по центру не насквозь, формируя кармашек. Чем больше такой кармашек, тем больше начинки поместится.

Мясо посолить, поперчить, полить растительным маслом и растереть специи по всей поверхности.

В кармашек положить фольгу так, чтобы сформировалась устойчивая форма кармашка. Обжарить филе, не вынимая фольги, с обеих сторон до румяной корочки где-то по четыре минуты.

Белки отделить от желтков. Белки смешать со сливочным сыром и натертой моцареллой.

Из филе вынуть фольгу, а в получившиеся кармашки выложить начинку. Отправить мясо в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

После этого достать мясо, выложить в центр каждого филе желток и выпекать еще четыре минуты.

При подаче грудку можно посыпать мелко нарубленной зеленью.

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