Невероятно вкусно: как приготовить шоколадно-творожный пирог

Пирог получается похож на чизкейк, только для него нужен сыр, который проще купить, чем рикотту.

Если вы любите чизкейки и выпечку с творожной начинкой, то попробуйте этот очень вкусный шоколадно-творожный пирог.

Рецептом поделилась известная кулинарная блогерка Елена Кудрявцева, которая пишет под ником maslom_wgoru.

Блогер даже поделилась смешной историей, как когда-то пыталась с сестрой приготовить карамель, но испортила миску и закопала ее в саду, чтобы ее не ругала бабушка. Пирог получился вкусным, поэтому ничего закапывать не пришлось.

Шоколадно-творожный пирог

Для начинки:

400 г творога (5% или 9%);

3 яйца;

200 г сметаны; 200 г сметаны;

125 г сахара (можно меньше, например, добавляла 80 г);

ванильный сахар;

2 ст. л. кукурузного крахмала.

Для шоколадного теста:

250 г муки;

125 г сливочного масла 82%;

100 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г какао.

Для теста смешайте все сухие ингредиенты, затем натрите на терке холодное сливочное масло и перетрите все руками в крошку.

Смажьте форму маслом, выложите 2/3 образовавшейся крошки, сформируйте бортики. Для начинки смешайте все ингредиенты блендером. Вылейте начинку в форму на выложенную шоколадную крошку.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут. Достаньте из формы, нарежьте на порции и подавайте к столу.

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