Самый простой банановый хлеб: как приготовить вкусную выпечку
Банановый хлеб, или кекс, отлично подходит для завтрака.
Хрустящий снаружи и сочный внутри, этот банановый хлеб отлично подходит для завтрака и дополняет утреннюю чашку кофе. Для приготовления нужно всего лишь смешать все ингредиенты в миске – нет ничего проще.
Большой плюс в том, что банановый хлеб можно порционно заморозить и разогревать в духовке в те дни, когда на приготовление завтрака всего лишь 5 минут.
Главное в этом рецепте – взять очень спелые бананы, уже почерневшие, тогда у выпечки будет приятный аромат. И сливочное масло должно быть мягким. А так все предельно просто: понадобятся одна миска, одна вилка, одна тарелка и форма для выпекания. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.
Банановый хлеб
Ингредиенты:
- 4 очень спелых банана;
- 1/2 стакана сметаны;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры;
- 3/4 стакана коричневого сахара;
- 2 яйца;
- 1,5 стакана муки;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- экстракт ванили или немного ванильного сахара.
Разогрейте духовку до 180°С. Смешайте мягкое сливочное масло с сахаром. По одному добавьте яйца и хорошо перемешайте.
В глубокой тарелке вилкой разомните бананы в пюре и смешайте со сметаной.
Добавьте банановую массу в миску к яйцам, маслу и сахару. Перемешайте и добавьте пару капель ванили. Просейте в массу муку. Добавьте соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте.
Смажьте форму сливочным маслом. Вылейте тесто (оно должно занять 3/4 формы) и выпекайте около часа.
Если под конец банановый хлеб начнет сильно подрумяниваться, то накройте форму фольгой. Хлеб готов, когда на вставленном в него ноже не остается мокрого теста.
При желании, к сухим ингредиентам можно добавить какао. Тогда у вас получится шоколадно-банановый кекс.
Также вы можете приготовить мягкий тыквенный кекс с корицей.