Легкий и свежий: как приготовить капустный салат с оригинальной заправкой

Капуста зимой и осенью становится одним из самых популярных продуктов и салат из нее получается просто отменный.

Из капусты можно приготовить множество блюд и особенно хорошо из этого овоща получается салат. Можно просто нарезать капусту и заправить маслом. А можно добавить еще несколько ингредиентов и у вас получится очень вкусное блюдо, которым можно дополнить любой гарнир.

Сладкий, пикантный и немного хрустящий, этот яркий салат, представляет собой оригинальную версию классического капустного салата коул-слоу. Рецептом поделились на сайте Tasting Table.

Для этого рецепта мы будем использовать один кочан обычной капусты, но если вы хотите сделать его еще более ярким, попробуйте использовать смесь половины зеленой и половины красной капусты.

Капустный салат

Ингредиенты:

1 апельсин;

2 столовые ложки кленового сиропа (или жидкого меда);

2 чайные ложки яблочного уксуса;

¼ стакана майонеза;

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка соли;

1 кочан зеленой капусты;

1 маленькое зеленое яблоко;

½ красной луковицы, тонко нарезанной;

½ стакана нарезанных грецких орехов (можно без них);

½ стакана сушеной клюквы;

¾ стакана тертой моркови;

щепотка молотой корицы.

Разрежьте апельсин пополам и выжмите из него сок в большую миску.

Добавьте в миску кленовый сироп, или мед, яблочный уксус, майонез, горчицу и соль. Взбейте до однородности.

Удалите внешние листья зеленой капусты и разрежьте ее на четвертинки. Удалите сердцевину.

С помощью мандолины или острого ножа нарежьте капусту очень тонкими ломтиками.

Отмерьте 5 чашек нарезанной капусты и добавьте в заправку. Очистите яблоко и натрите его на крупной терке. Промойте нарезанный красный лук в мелком сите под холодной водой, чтобы убрать горечь.

Добавьте в миску яблоки, красный лук, орехи, клюкву и морковь. Перемешайте все ингредиенты.

Украсьте салат щепоткой молотой корицы и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный салат с жареными шампиньонами.