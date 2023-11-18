Легкий и свежий: как приготовить капустный салат с оригинальной заправкой
Капуста зимой и осенью становится одним из самых популярных продуктов и салат из нее получается просто отменный.
Из капусты можно приготовить множество блюд и особенно хорошо из этого овоща получается салат. Можно просто нарезать капусту и заправить маслом. А можно добавить еще несколько ингредиентов и у вас получится очень вкусное блюдо, которым можно дополнить любой гарнир.
Сладкий, пикантный и немного хрустящий, этот яркий салат, представляет собой оригинальную версию классического капустного салата коул-слоу. Рецептом поделились на сайте Tasting Table.
Для этого рецепта мы будем использовать один кочан обычной капусты, но если вы хотите сделать его еще более ярким, попробуйте использовать смесь половины зеленой и половины красной капусты.
Капустный салат
Ингредиенты:
- 1 апельсин;
- 2 столовые ложки кленового сиропа (или жидкого меда);
- 2 чайные ложки яблочного уксуса;
- ¼ стакана майонеза;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 кочан зеленой капусты;
- 1 маленькое зеленое яблоко;
- ½ красной луковицы, тонко нарезанной;
- ½ стакана нарезанных грецких орехов (можно без них);
- ½ стакана сушеной клюквы;
- ¾ стакана тертой моркови;
- щепотка молотой корицы.
Разрежьте апельсин пополам и выжмите из него сок в большую миску.
Добавьте в миску кленовый сироп, или мед, яблочный уксус, майонез, горчицу и соль. Взбейте до однородности.
Удалите внешние листья зеленой капусты и разрежьте ее на четвертинки. Удалите сердцевину.
С помощью мандолины или острого ножа нарежьте капусту очень тонкими ломтиками.
Отмерьте 5 чашек нарезанной капусты и добавьте в заправку. Очистите яблоко и натрите его на крупной терке. Промойте нарезанный красный лук в мелком сите под холодной водой, чтобы убрать горечь.
Добавьте в миску яблоки, красный лук, орехи, клюкву и морковь. Перемешайте все ингредиенты.
Украсьте салат щепоткой молотой корицы и подавайте.
Также вы можете приготовить вкусный салат с жареными шампиньонами.