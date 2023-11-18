Легкий і свіжий: як приготувати капустяний салат з оригінальною заправкою

Капуста взимку та восени стає одним із найпопулярніших продуктів і салат із неї виходить просто відмінний.

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З капусти можна приготувати безліч страв і особливо добре з цього овоча виходить салат. Можна просто нарізати капусту і заправити олією. А можна додати ще кілька інгредієнтів і у вас вийде дуже смачна страва, якою можна доповнити будь-який гарнір.

Солодкий, пікантний і трохи хрусткий, цей яскравий салат являє собою оригінальну версію класичного капустяного салату коул-слоу. Рецептом поділилися на сайті Tasting Table.

Для цього рецепта ми будемо використовувати один качан звичайної капусти, але якщо ви хочете зробити його ще яскравішим, спробуйте використати суміш половини зеленої та половини червоної капусти.

Капустяний салат

Інгредієнти:

1 апельсин;

2 столові ложки кленового сиропу (або рідкого меду);

2 чайні ложки яблучного оцту;

¼ склянки майонезу;

1 чайна ложка гірчиці;

1 чайна ложка солі;

1 качан зеленої капусти;

1 маленьке зелене яблуко;

½ червоної цибулини, тонко нарізаної;

½ склянки нарізаних волоських горіхів (можна без них);

½ склянки сушеної журавлини;

¾ склянки тертої моркви;

дрібка меленої кориці.

Розріжте апельсин навпіл і вичавіть із нього сік у велику миску.

Додайте в миску кленовий сироп, або мед, яблучний оцет, майонез, гірчицю та сіль. Збийте до однорідності.

Видаліть зовнішнє листя зеленої капусти та розріжте її на четвертинки. Видаліть серцевину.

За допомогою мандоліни або гострого ножа наріжте капусту дуже тонкими скибочками.

Відміряйте 5 чашок нарізаної капусти і додайте в заправку. Очистіть яблуко і натріть його на крупній тертці. Промийте нарізану червону цибулю в дрібному ситі під холодною водою, щоб прибрати гіркоту.

Додайте в миску яблука, червону цибулю, горіхи, журавлину і моркву. Перемішайте всі інгредієнти.

Прикрасьте салат дрібкою меленої кориці та подавайте.

Також ви можете приготувати смачний салат зі смаженими печерицями.