Яркий вкус осени: рецепт салата с тыквой и апельсином

Салат получается очень легким, а микс ингредиентов дает очень интересный вкус.

Осень – самое время от души налакомиться тыквой. Это не только вкусно, но и очень полезно. Тыкву можно включать в свой рацион для профилактики заболеваний сердца, улучшения состояния кожи, суставов, зрения, для укрепления иммунитета. Тыква — источник важных для организма витаминов А, С, Е, а также группы B. Предлагаем побаловать себя в выходной салатом с тыквой и апельсином по рецепту из блога "Консервация/Кулинария".

Осенний салат с тыквой и апельсином

Ингредиенты:

тыква;

микс зелени;

сыр фета;

апельсин;

чеснок;

оливковое масло;

итальянские травы;

подсолнечные или тыквенные семена.

Способ приготовления:

Тыкву очистить от семян, вырезать сердцевину, обрезать кожуру и нарезать кубиками. Переложить их в форму, застеленную пергаментом, полить оливковым маслом (3-4 ч. л.) и выложить сверху мелко нарезанный чеснок по вкусу. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить тыкву запекаться на 40-45 минут. Готовую тыкву немного остудить.

На тарелку сначала выложить микс зелени, затем – нарезанные кубиками сыра фета, апельсин и тыкву.

Полить все оливковым маслом, добавить немного лимонного сока, итальянские травы и посыпать салат подсолнечными или тыквенными семенами.

Ранее Фокус писал, как приготовить три вкуснейших десертов из тыквы.