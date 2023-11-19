Куриный крем-суп: идея для сытного ужина
При подаче можно добавить в суп сухарики и посыпать зеленью.
Холодным осенним вечером нет ничего лучше к ужину, чем вкусный, ароматный, сытный и в то же время легкий куриный крем-суп. Он отлично удаляет голод, но не оставляет чувство тяжести после приема пищи. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина.
Куриный крем-суп
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 гр;
- картофель — 250 гр;
- лук — 150 гр;
- морковь — 100 гр;
- чеснок — 2 зубчика;
- вода — 800 мл;
- сливки 10–20% — 200 мл;
- или плавленый сыр — 2 ст. л;
- соль, перец, бульон куриный, паприка — по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе нарезать, переложить в чашу блендера, налить 150 мл. воды и измельчить. Затем добавить еще 150 мл и дальше измельчать до пюреобразного состояния. Таким способом курица измельчается лучше всего и в крем-супе будет смотреться просто идеально.
Овощи почистить. Лук порезать мелко, чеснок измельчить, морковь натереть на терке. На разогретую сковородку налить растительное масло, высыпать лук и морковь, обжарить до мягкости, а затем добавить чеснок и специи, пожарив еще пару минут. Добавить мелко нарезанный картофель, залить водой, довести до кипения и варить минут 7–10.
Быстро перемешать суп и влить куриное пюре. Варить еще минут 7. Затем выключить огонь, влить сливки или плавленый сыр в суп, измельчить до однородности.
При подаче можно добавить в суп сухарики и посыпать зеленью.
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