Куриный крем-суп: идея для сытного ужина

При подаче можно добавить в суп сухарики и посыпать зеленью.

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Холодным осенним вечером нет ничего лучше к ужину, чем вкусный, ароматный, сытный и в то же время легкий куриный крем-суп. Он отлично удаляет голод, но не оставляет чувство тяжести после приема пищи. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина.

Куриный крем-суп

Ингредиенты:

куриное филе — 300 гр;

картофель — 250 гр;

лук — 150 гр;

морковь — 100 гр;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 800 мл;

сливки 10–20% — 200 мл;

или плавленый сыр — 2 ст. л;

соль, перец, бульон куриный, паприка — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать, переложить в чашу блендера, налить 150 мл. воды и измельчить. Затем добавить еще 150 мл и дальше измельчать до пюреобразного состояния. Таким способом курица измельчается лучше всего и в крем-супе будет смотреться просто идеально.

Овощи почистить. Лук порезать мелко, чеснок измельчить, морковь натереть на терке. На разогретую сковородку налить растительное масло, высыпать лук и морковь, обжарить до мягкости, а затем добавить чеснок и специи, пожарив еще пару минут. Добавить мелко нарезанный картофель, залить водой, довести до кипения и варить минут 7–10.

Быстро перемешать суп и влить куриное пюре. Варить еще минут 7. Затем выключить огонь, влить сливки или плавленый сыр в суп, измельчить до однородности.

При подаче можно добавить в суп сухарики и посыпать зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить тыквенный крем-суп.