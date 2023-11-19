Курячий крем-суп: ідея для ситної вечері
Під час подачі можна додати в суп сухарики та посипати зеленню.
Холодного осіннього вечора немає нічого кращого до вечері, ніж смачний, ароматний, ситний і водночас легкий курячий крем-суп. Він чудово прибирає голод, але не залишає відчуття тяжкості після прийому їжі. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна.
Курячий крем-суп
Інгредієнти:
- куряче філе — 300 г;
- картопля — 250 г;
- цибуля — 150 г;
- морква — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- вода — 800 мл;
- вершки 10–20% — 200 мл;
- або плавлений сир — 2 ст. л;
- сіль, перець, бульйон курячий, паприка — за смаком.
Спосіб приготування:
Куряче філе нарізати, перекласти в чашу блендера, налити 150 мл води та подрібнити. Потім додати ще 150 мл і далі подрібнювати до пюреподібного стану. У такий спосіб курка подрібнюється найкраще і в крем-супі матиме просто ідеальний вигляд.
Овочі почистити. Цибулю порізати дрібно, часник подрібнити, моркву натерти на тертці. На розігріту сковорідку налити олію, висипати цибулю і моркву, обсмажити до м'якості, а потім додати часник і спеції, посмажити ще кілька хвилин. Додати дрібно нарізану картоплю, залити водою, довести до кипіння і варити хвилин 7–10.
Швидко перемішати суп і влити куряче пюре. Варити ще хвилин 7. Потім вимкнути вогонь, влити вершки або плавлений сир у суп, подрібнити до однорідності.
Під час подачі можна додати в суп сухарики та посипати зеленню.
Раніше Фокус писав, як приготувати гарбузовий крем-суп.