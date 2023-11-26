Картофельный рулет-запеканка с фаршем: рецепт сытного блюда на обед

Количество ингредиентов для рулета модно увеличивать или уменьшать в зависимости от того, на сколько человек вы готовите блюдо.

Картофель и мясо – лучшее сочетание для блюда на обед, а если это приготовлено в форме рулета, то такое угощение можно поставить и на праздничный стол. Как приготовить запеканку-рулет с картофелем и фаршем, рассказала и показала кулинарный блогер Кристина.

Запеканка-рулет с картофелем и фаршем

Ингредиенты:

фарш – 450 гр;

картофель крупный – 3 шт;

лук – 1/2 шт;

соус болоньезе (любой томатный) – 3-4 ст. л;

сыр – 150 гр;

растительное масло – для жарки;

соль, перец, паприка, сушеный чеснок;

майонез или сметана – по желанию;

зелень.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, нарезать тонкими слайсами, приправить специями и маслом.

Посыпать противень сыром, сверху выложить картофель внахлест, затем снова сыр, который служит для склейки картофеля и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов на 20 минут.

На растительном масле обжарить лук, добавить фарш, специи, томатный соус. Выпарить лишнюю влагу на сильном огне. Оставшийся сыр можно добавить в фарш.

Достать картофель из духовки, перевернуть, выложить фарш. При желании можно добавить немного сметаны и скрутить в рулет.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельные котлеты с сыром.