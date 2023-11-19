Салат с беконом, яйцом и грибами: невероятный рецепт от участницы "МастерШеф"
Салат получается невероятно вкусным!
Вкусных салатов много не бывает, а салатов с оригинальным сочетание ингредиентов — тем более. Участница 12 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" поделилась проверенным рецептом изумительно вкусного салата с яйцом, шампиньонами и беконом. Уверены, что такое блюдо не оставит вас равнодушными.
Салат с яйцом, шампиньонами и беконом
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт;
- бекон — 150 гр;
- шампиньоны — 250 гр;
- шпинат — 50 гр;
- салат Лолло Бионда — 50 гр;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- уксус винный красный — 2 ст. л;
- французская горчица — 2 ст. л;
- соль, перец, сухой чеснок.
Способ приготовления:
Яйца сварить вкрутую и оставить их, чтобы остыли. На сухой сковороде пожарить бекон. Убрать бекон и на жире с него обжарить до золотистости шампиньоны, посолив и поперчив их.
В отдельной посуде приготовить заправку: смешать оливковое масло, винный уксус, французскую горчицу, соль, перец, сухой чеснок и взбить все венчиком до однородности.
В миску выложить порванные руками листья салата, добавить шпинат, бекон, шампиньоны, натереть на терке яйца, полить все заправкой.
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