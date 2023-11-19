Салат с беконом, яйцом и грибами: невероятный рецепт от участницы "МастерШеф"

Салат получается невероятно вкусным!

Вкусных салатов много не бывает, а салатов с оригинальным сочетание ингредиентов — тем более. Участница 12 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" поделилась проверенным рецептом изумительно вкусного салата с яйцом, шампиньонами и беконом. Уверены, что такое блюдо не оставит вас равнодушными.

Салат с яйцом, шампиньонами и беконом

Ингредиенты:

яйца — 3 шт;

бекон — 150 гр;

шампиньоны — 250 гр;

шпинат — 50 гр;

салат Лолло Бионда — 50 гр;

оливковое масло — 3 ст. л;

уксус винный красный — 2 ст. л;

французская горчица — 2 ст. л;

соль, перец, сухой чеснок.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую и оставить их, чтобы остыли. На сухой сковороде пожарить бекон. Убрать бекон и на жире с него обжарить до золотистости шампиньоны, посолив и поперчив их.

В отдельной посуде приготовить заправку: смешать оливковое масло, винный уксус, французскую горчицу, соль, перец, сухой чеснок и взбить все венчиком до однородности.

В миску выложить порванные руками листья салата, добавить шпинат, бекон, шампиньоны, натереть на терке яйца, полить все заправкой.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с сухариками, маком и курицей.