Необычный вкус и яркие ингредиенты: рецепт салата с сухариками, маком и курицей (видео)
Готовый салат нужно немного подержать в холодильнике, чтобы он пропитался.
Рождество и новогодние праздники не за горами, а значит, пора уже хотя бы приблизительно подумать о том, чем порадовать близких и гостей. Салат с маком и сухариками – блюдо, которое способно удивить не только оригинальным вкусом, но и оформлением. Как его приготовить, рассказала и показала автор кулинарного блога "Домашние рецепты".
Салат с сухариками, курицей и маком
Ингредиенты:
- копченая курица – 400 гр;
- яйца – 5 шт;
- сыр твердый – 200 гр;
- помидоры – 3 шт.
- мак – 2 ст. л.
Для сухариков:
- хлеб – 6 ломтиков;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло – 2 ст. л;
- черный перец, соль, паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить сухарики. Для этого с хлеба срезать корочку, порезать его на небольшие кубики. Растительное масло смешать с чесноком, пропущенным через пресс, солью и специями, снова все хорошо перемешать и процедить через ситечко на сковородку. Обжарить на этом масле сухарики до золотистого цвета.
Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать кубиками.
С курицы снять кожу, порезать мясо кубиками.
На блюдо для салата поставить кулинарное кольцо и выложить первым слоем мясо, разровнять и сверху покрыть майонезной сеточкой. Далее выкладываем яйца, а сверху – снова сеточка. Далее таким же образом – сыр.
Помидоры порезать кубиками и выложить сверху. Выкладывать их лучше вилкой, чтобы на салат не попал лишний сок. Нанести сеточку из майонеза.
Последний слой – сухарики. Сверху посыпать маком и отправить все в холодильник, чтобы салат хорошо пропитался.
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