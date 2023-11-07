Незвичайний смак і яскраві інгредієнти: рецепт салату з сухариками, маком і куркою (відео)
Готовий салат потрібно трохи потримати в холодильнику, щоб він просочився.
Різдво та новорічні свята не за горами, а отже, час уже хоча б приблизно подумати про те, чим порадувати близьких і гостей. Салат із маком і сухариками — страва, яка здатна здивувати не тільки оригінальним смаком, а й оформленням. Як його приготувати, розповіла і показала автор кулінарного блогу "Домашні рецепти".
Салат із сухариками, куркою та маком
Інгредієнти:
- копчена курка – 400 г;
- яйця – 5 шт;
- сир твердий – 200 г;
- помідори – 3 шт.
- мак – 2 ст. л.
Для сухариків:
- хліб – 6 скибочок;
- часник – 2 зубчики;
- рослинна олія – 2 ст. л;
- чорний перець, сіль, паприка – за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати сухарики. Для цього з хліба зрізати скоринку, порізати його на невеликі кубики. Рослинну олію змішати з часником, пропущеним через прес, сіллю та спеціями, знову все добре перемішати й процідити через ситечко на сковорідку. Обсмажити на цій олії сухарики до золотистого кольору.
Яйця відварити круто, остудити, порізати кубиками.
З курки зняти шкіру, порізати м'ясо кубиками.
На блюдо для салату поставити кулінарне кільце і викласти першим шаром м'ясо, розрівняти і зверху покрити майонезною сіточкою. Далі викладаємо яйця, а зверху — знову сіточка. Далі таким же чином — сир.
Помідори порізати кубиками і викласти зверху. Викладати їх краще виделкою, щоб на салат не потрапив зайвий сік. Нанести сіточку з майонезу.
Останній шар — сухарики. Зверху посипати маком і відправити все в холодильник, щоб салат добре просочився.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат з рибними консервами і плавленим сиром.