Домашний фаст-фуд: рецепт вкуснейших куриных крокетов
Крокеты по этому рецепту получаются хрустящие снаружи и очень нежные внутри.
Если любите хрустящие куриные крокеты, вкусную закуску, которая идеально дополнит ужин или праздничный стол, то можно приготовить их самостоятельно. Это легко и просто. И гораздо полезнее, чем покупать их в супермаркете.
На собственной кухне вы сможете контролировать количество приправ и соли. Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Татьяна Юшина, которая пишет под ником _tanyushina_.
Куриные крокеты
Ингредиенты:
- 800 г куриного филе;
- 30 г сливочного масла;
- 2 ст. л. муки;
- 250 г молока;
- соль, черный перец;
- петрушка или укроп;
- 2 яйца;
- панировочные сухари (или смесь для панировки).
Мясо перекрутите через мясорубку. Или можете взять уже готовый фарш. Куриный — будет идеально, но из индейки тоже подойдет.
В молоко добавьте соль, черный перец, мускатный орех и нагрейте.
В небольшом сотейнике разогрейте сливочное масло, добавьте муку и, помешивая, быстро обжарьте. Затем, добавляйте горячее молоко, все время помешивая. Готовьте до загустения. Дайте соусу бешамель остыть.
Смешайте блендером соус и фарш в однородную светлую массу.
Добавьте соль, перец, рубленую зелень. Перемешайте.
В миску разбейте яйца, добавьте ложку воды и взбейте венчиком. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари.
Влажными руками формируйте небольшие шарики из фарша с соусом бешамель, сначала обмакивайте их во взбитое яйцо, затем обваляйте в сухарях.
Обжаривайте крокеты во фритюре или в аэрогриле. Также можно выложить их на противень и приготовить в духовке.
Подавайте с любимым соусом. Подойдет соус из йогурта с чесноком и зеленью, или любой по вашему вкусу.
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