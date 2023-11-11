Очень по-итальянски: рецепт вкуснейших фрикаделек в соусе

Фрикадельки с соусом – это классическое итальянское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка.

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Приготовить фрикадельки в томатном соусе совсем несложно, а секрет кроется в фарше: немного настоящих, качественных ингредиентов и мы получим по-настоящему вкусный и насыщенный результат. Поэтому мы используем хороший фарш (говяжий или даже смешанный, если хотите), кладем его в миску и постепенно добавляем остальные ингредиенты: начнем с яйца, тертого сыра, рубленой петрушки и соли по вкусу.

Это полноценное второе блюдо, которое можно есть отдельно или, если хотите, в сопровождении легкого гарнира , например, простого зеленого салата. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.

Если мы хотим получить более сливочный и обволакивающий соус, мы обваливаем фрикадельки в муке, прежде чем подрумянить их на сковороде.

Фрикадельки с соусом

Ингредиенты:

500 г фарша;

одно яйцо;

30 г тертого сыра;

петрушка;

молоко – 10 мл;

панировочные сухари — 120 г;

мелкая соль.

Для соуса:

небольшая луковица;

одна морковка;

томатное пюре – 400 г;

оливковое масло;

мелкая соль;

½ стакана белого вина.

Поместите фарш в миску, посолите, затем добавьте яйцо, тертый сыр, немного нарезанной петрушки и хорошо перемешайте.

Также добавляем молоко.

Понемногу соединяем и добавляем панировочные сухари, вымешивая руками до получения однородной и не слишком мягкой массы.

Вместо панировочных сухарей можно использовать черствый хлеб: возьмите два ломтика и замочите их в молоке, указанном в рецепте.

Сформируем фрикадельки в руках. Только не забудьте смочить ладони водой. Идеальный размер – с грецкий орех.

На сковороде обжарьте нарезанные лук и морковь в небольшом количестве масла.

Добавьте фрикадельки и обжарьте их со всех сторон, время от времени переворачивая.

На этом этапе добавляем вино и даем ему выпариться.

Залейте томатным пюре и приправьте солью.

Наконец, накройте крышкой и оставьте вариться примерно на 20 минут, периодически помешивая.

Наши фрикадельки с соусом готовы.

К такому блюду можно приготовить вкусное картофельное пюре.