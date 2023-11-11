Дуже по-італійськи: рецепт дуже смачних фрикадельок у соусі

Фрикадельки з соусом — це класична італійська страва, яку вміє готувати кожна господиня.

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Приготувати фрикадельки в томатному соусі зовсім нескладно, а секрет криється у фарші: трохи справжніх, якісних інгредієнтів і ми отримаємо по-справжньому смачний і насичений результат. Тож ми використовуємо гарний фарш (яловичий або навіть змішаний, якщо хочете), кладемо його в миску та поступово додаємо решту інгредієнтів: почнемо з яйця, тертого сиру, подрібненої петрушки та солі за смаком.

Це повноцінна друга страва, яку можна їсти окремо або, якщо хочете, у супроводі легкого гарніру, наприклад, простого зеленого салату. Рецептом поділилися на сайті Fatto in casa da Benedetta.

Якщо ми хочемо отримати більш вершковий і запашний соус, ми обвалюємо фрикадельки в борошні, перш ніж підрум'янити їх на сковороді.

Фрикадельки з соусом

Інгредієнти:

500 г фаршу;

одне яйце;

30 г тертого сиру;

петрушка;

молоко — 10 мл;

панірувальні сухарі — 120 г;

дрібна сіль.

Для соусу:

невелика цибулина;

одна морквина;

томатне пюре — 400 г;

оливкова олія;

дрібна сіль;

½ склянки білого вина.

Помістіть фарш у миску, посоліть, потім додайте яйце, тертий сир, трохи нарізаної петрушки і добре перемішайте.

Також додаємо молоко.

Потроху з'єднуємо і додаємо панірувальні сухарі, вимішуючи руками до отримання однорідної і не надто м'якої маси.

Замість панірувальних сухарів можна використати черствий хліб: візьміть дві скибочки і замочіть їх у молоці, зазначеному в рецепті.

Сформуємо фрикадельки в руках. Тільки не забудьте змочити долоні водою. Ідеальний розмір — з волоський горіх.

На пательні обсмажте нарізані цибулю та моркву в невеликій кількості олії.

Додайте фрикадельки й обсмажте їх з усіх боків, час від часу перевертаючи.

На цьому етапі додаємо вино і даємо йому випаруватися.

Залийте томатним пюре і приправте сіллю.

Нарешті, накрийте кришкою і залиште варитися приблизно на 20 хвилин, періодично помішуючи.

Наші фрикадельки з соусом готові.

До такої страви можна приготувати смачне картопляне пюре.