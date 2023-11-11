Дуже по-італійськи: рецепт дуже смачних фрикадельок у соусі
Фрикадельки з соусом — це класична італійська страва, яку вміє готувати кожна господиня.
Приготувати фрикадельки в томатному соусі зовсім нескладно, а секрет криється у фарші: трохи справжніх, якісних інгредієнтів і ми отримаємо по-справжньому смачний і насичений результат. Тож ми використовуємо гарний фарш (яловичий або навіть змішаний, якщо хочете), кладемо його в миску та поступово додаємо решту інгредієнтів: почнемо з яйця, тертого сиру, подрібненої петрушки та солі за смаком.
Це повноцінна друга страва, яку можна їсти окремо або, якщо хочете, у супроводі легкого гарніру, наприклад, простого зеленого салату. Рецептом поділилися на сайті Fatto in casa da Benedetta.
Якщо ми хочемо отримати більш вершковий і запашний соус, ми обвалюємо фрикадельки в борошні, перш ніж підрум'янити їх на сковороді.
Фрикадельки з соусом
Інгредієнти:
- 500 г фаршу;
- одне яйце;
- 30 г тертого сиру;
- петрушка;
- молоко — 10 мл;
- панірувальні сухарі — 120 г;
- дрібна сіль.
Для соусу:
- невелика цибулина;
- одна морквина;
- томатне пюре — 400 г;
- оливкова олія;
- дрібна сіль;
- ½ склянки білого вина.
Помістіть фарш у миску, посоліть, потім додайте яйце, тертий сир, трохи нарізаної петрушки і добре перемішайте.
Також додаємо молоко.
Потроху з'єднуємо і додаємо панірувальні сухарі, вимішуючи руками до отримання однорідної і не надто м'якої маси.
Замість панірувальних сухарів можна використати черствий хліб: візьміть дві скибочки і замочіть їх у молоці, зазначеному в рецепті.
Сформуємо фрикадельки в руках. Тільки не забудьте змочити долоні водою. Ідеальний розмір — з волоський горіх.
На пательні обсмажте нарізані цибулю та моркву в невеликій кількості олії.
Додайте фрикадельки й обсмажте їх з усіх боків, час від часу перевертаючи.
На цьому етапі додаємо вино і даємо йому випаруватися.
Залийте томатним пюре і приправте сіллю.
Нарешті, накрийте кришкою і залиште варитися приблизно на 20 хвилин, періодично помішуючи.
Наші фрикадельки з соусом готові.
До такої страви можна приготувати смачне картопляне пюре.