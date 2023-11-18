Домашний фаст-фуд: рецепт вкуснейших куриных крокетов

Крокеты по этому рецепту получаются хрустящие снаружи и очень нежные внутри.

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Если любите хрустящие куриные крокеты, вкусную закуску, которая идеально дополнит ужин или праздничный стол, то можно приготовить их самостоятельно. Это легко и просто. И гораздо полезнее, чем покупать их в супермаркете.

На собственной кухне вы сможете контролировать количество приправ и соли. Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Татьяна Юшина, которая пишет под ником _tanyushina_.

Куриные крокеты

Ингредиенты:

800 г куриного филе;

30 г сливочного масла;

2 ст. л. муки;

250 г молока;

соль, черный перец;

петрушка или укроп;

2 яйца;

панировочные сухари (или смесь для панировки).

Мясо перекрутите через мясорубку. Или можете взять уже готовый фарш. Куриный — будет идеально, но из индейки тоже подойдет.

В молоко добавьте соль, черный перец, мускатный орех и нагрейте.

В небольшом сотейнике разогрейте сливочное масло, добавьте муку и, помешивая, быстро обжарьте. Затем, добавляйте горячее молоко, все время помешивая. Готовьте до загустения. Дайте соусу бешамель остыть.

Смешайте блендером соус и фарш в однородную светлую массу.

Добавьте соль, перец, рубленую зелень. Перемешайте.

В миску разбейте яйца, добавьте ложку воды и взбейте венчиком. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари.

Влажными руками формируйте небольшие шарики из фарша с соусом бешамель, сначала обмакивайте их во взбитое яйцо, затем обваляйте в сухарях.

Обжаривайте крокеты во фритюре или в аэрогриле. Также можно выложить их на противень и приготовить в духовке.

Подавайте с любимым соусом. Подойдет соус из йогурта с чесноком и зеленью, или любой по вашему вкусу.

Если любите крокеты и фрикадельки, попробуйте приготовить вкусное блюдо по итальянскому рецепту.