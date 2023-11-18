Чтобы получилось очень вкусно: как правильно приготовить жареную картошку на сковороде

Все любят жареную картошку, но чтобы приготовить ее правильно, нужно соблюдать некоторые правила.

Жаренная на сковороде считается самым простым, даже "холостяцким" блюдом. Но она не всегда получается идеальной. То корочка недостаточно хрустящая, то внутри картошка оказывается сыровата. Но есть правила жарки и, если им следовать, картошка выйдет идеально. Фокус расскажет, как приготовить идеальную жареную картошку.

Идеальная сковорода

Жарить картошку можно на любой сковороде. Но лучше всего она получится на чугунной сковороде с толстым дном, которая правильно распределит тепло.

Если чугунной сковороды нет, выберите ту, у которой дно потолще и выбирайте сковороду побольше, чтобы картошка жарилась, а не тушилась.

На чем лучше жарить картошку

Жир может быть разный, и он влияет на вкус. Если сомневаетесь, выберите рафинированное растительное масло. Оно нейтрально и картошку точно не испортит.

Можно для аромата добавить немного нерафинированного подсолнечного, оно придаст аромата.

Сливочное масло в чистом виде лучше не использовать, но смешать его с растительным – хорошая идея.

В классическом домашнем рецепте часто используют свиное сало. Его вытапливают до шкварок, которое потом тоже добавляют в картошку.

Важно: любого жира должно быть много, и он должен быть разогрет до очень высокой температуры.

Идеальная картошка

Очень важно купить картошку именно того сорта, который предназначен именно для жарки. Или универсальную. Содержание крахмала около 20% – такой картофель считается универсальным. При отваривании он может незначительно крошиться, для идеальной консистенции пюре он также не слишком подходит. А вот для запекания такая картошка идеально. Подойдет она и для жарки. Обычно универсальные сорта картофеля имеют желтую серединку и кожуру.

Понять, что за сорт перед вами, можно с помощью простого эксперимента: разрежьте клубень и потрите половинки друг о друга. Если увидите капли воды, значит, это сорт с низким содержанием крахмала. Если кусочки слипаются, картофель крахмалистый.

Как нарезать картошку

Нарезать картофель для жарки можно кружками или брусочками. Главное, нарезать одинаковые кусочки, чтобы они готовились одинаково.

Очищенную и нарезанную картошку надо как следует промыть холодной водой, чтобы смыть с поверхности ломтиков выступивший крахмальный сок.

Затем картошку надо обсушить — просто откиньте ее на дуршлаг и оставьте минут на десять, периодически встряхивая.

Как готовить картошку

Подготовленные ломтики картошки выложите на сковороду с разогретым маслом. Не кладите слишком много, в идеале слой картошки не должен превышать два сантиметра. Сразу же перемешайте — и оставьте в покое, не накрывая крышкой, до тех пор, пока снизу не образуется корочка.

Перемешайте картошку лопаткой и оставьте еще на минуты на три. Если вы любите, чтобы картошка была помягче, накройте сковороду крышкой, а если посуше — не накрывайте. Когда корочка образуется и с другой стороны, посолите картошку, перемешайте еще один, последний раз, а через минуту разложите по тарелкам.

Чем можно дополнить жареную картошку

К жареной картошке можно добавить лук, чеснок и грибы. Класть их следует не сразу, а после второго перемешивания. Причем грибы лучше предварительно обжарить. И лучше сделать это отдельно.

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