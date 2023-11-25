Торт "Шоколадный купол": рецепт нежной выпечки с кремом

В этой выпечке идеально соединяются сливочно-шоколадный крем и воздушный бисквит.

Торт "Шоколадный купол" точно понравится всем любителям сладкого и любителям шоколада. Крем пропитывает бисквит, а торт украшают свежими ягодами, или цукатами. Это вкусная и оригинальная выпечка, которую можно приготовить на праздник. Рецептом поделились в сообществе Ideas for dinner.

Торт "Шоколадный купол"

Ингредиенты:

мука – 150 г;

сахар – 250 г;

кукурузный крахмал – 50 г;

шесть яиц;

сливочное масло – 60 г;

какао-порошок – 40 г.

Для крема:

темный шоколад (60% минимум) – 400 г;

сливки 20% – 400 мл;

сливочное масло – 80 г.

Для украшения:

сливки 35% – 350 мл;

тертый шоколад;

свежие ягоды, или цукаты.

Чтобы приготовить бисквит, заранее достаньте сливочное масло из холодильника. Просейте муку с крахмалом и какао. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте яйца и масло в муку и перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 35 минут.

Чтобы приготовить крем, разломайте на кусочки шоколад, влейте сливки и растопите шоколад на водяной бане. Перемешайте сливки и шоколад и остудите.

Добавьте в шоколад со сливками Мягкое сливочное масло и взбейте в пышную массу.

Остывший бисквит нарежьте полосками длиной 4 см и шириной 1 см. Большую миску застелите пищевой пленкой и положите в произвольной форме полоски бисквита. Залейте кремом, накройте и поставьте в холодильник минимум на пять часов. Выбирайте миску такой формы, чтобы у вас в итоге получился торт в форме купола.

Торт переверните на блюдо, снимите миску и пленку. Сливки взбейте и ровным слоем нанесите на торт. Украсьте тертым шоколадом, свежими ягодами, или цукатами.

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