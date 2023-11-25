Оригинальный рецепт Оливье: рецепт любимого салата с копченой скумбрией
Рецепт классического салата Оливье с колбасой известен всем, но это блюдо можно разнообразить.
Если вам нравится салат Оливье, то попробуйте приготовить это популярное блюдо с другими ингредиентами. Например, замените мясо, или колбасу копченой скумбрией.
Рыба горячего копчения отлично сочетается с прочими ингредиентами и придает блюду пикантность. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Оливье с копченой скумбрией
Ингредиенты:
- четыре крупные картофелины;
- две морковки;
- шесть яиц;
- скумбрия горячего копчения – 1 тушка
- три свежих огурца;
- одна луковица;
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- консервированный зеленый горошек – 150 г
- майонез, соль, молотый черный перец.
Картофель и морковь помойте и отварите до готовности. Это займет около 20 минут. Потом обдайте холодной водой. Яйца отварите вкрутую и положите в холодную воду. Потом очистите и нарежьте кубиками, как на обычный оливье.
Картофель и морковку нарежьте кубиками. Филе копченой скумбрии отделите от кости и кожи. Нарежьте небольшими ломтиками.
Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите, мелко нарежьте и перемешайте с уксусом. Все подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, добавьте горошек, посолите и поперчите. Заправьте майонезом.
Кстати, копченую скумбрию можно заменить запеченной скумбрией. Просто запеките целую тушку в фольге в духовке, разогретой до 200 градусов. На это уйдет полчаса.
Также вы можете приготовить вкусный мясной салат.