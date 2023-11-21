Идеальная квашеная капуста: как не допустить ошибок

Квашеная капуста является источником витаминов и минералов, которые так нужны в зимнее время года.

Большинству украинцев трудно представить зиму без квашеной капусты. Так приятно за ужином насладиться непревзойденным, уникальным вкусом этого блюда. К тому же именно квашеная капуста является источником витаминов и минералов, которые так нужны в зимнее время года. И хотя это блюдо является очень популярным в славянской кухне, впервые замачивать капусту начали в Древнем Китае, пишет издание harchi.info.

Как известно, настоящая хозяйка не спешит покупать квашеную капусту на рынке или в магазине, а делает ее собственноручно дома. А чтобы готовый продукт получился действительно вкусным и мог храниться в течение длительного времени, важно помнить о правилах приготовления квашеной капусты, советует издание ТСН.

Выбор капусты для квашения

Для наилучшего результата квашения подходят плотные зимние сорта капусты, которые имеют белый цвет на сечении, тонкие листья и небольшую головку. Этот тип капусты содержит больше сахара и меньше воды, что способствует лучшему процессу брожения.

Нарезка капусты для квашения

Приготовление капусты для квашения включает резку на тонкие полоски. Это поможет капусте быстрее засолиться и сохранить хрусткость.

Йодированная соль в квашении

Использование йодированной соли может привести к неприятному привкусу и сделать капусту мягкой. Рекомендуется использовать обычную поваренную соль для лучших результатов.

Рассол для квашения капусты

Рассол является необходимым элементом для постепенного засолки капусты. Для приготовления рассола растворите 2 столовые ложки соли в литре воды.

Ошибки в хранении квашеной капусты

Стоит помнить, что готовый продукт является результатом брожения, которое происходит при низких температурах. Оптимальная температура хранения квашеной капусты — от 0 до +5 градусов. При повышении температуры брожение ускоряется, что может негативно сказаться на вкусовых качествах и длительности хранения капусты.

Итак, следуя этим рекомендациям как приготовить идеальную квашеную капусту вы сможете приготовить вкусное и хрустящее блюдо, которое будет радовать вас и вашу семью.

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