Самая вкусная и нежная запеканка с яблоками: простой рецепт

По этому рецепту запеканка получается однородная и очень нежная.

Свежий творог и яблоки для этой запеканки перерабатываются в однородное пюре. А затем смешиваются и запекаются. Получается очень нежно. Этот диетический десерт может стать хорошим завершением ужина, или вкусным завтраком. Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Светлана Левицкая.

Яблочная запеканка с творогом

Ингредиенты:

Для сырной прослойки:

творог — 800 г;

сахар — 100 г;

ваниль;

крахмал — 25 г;

сметана — 200 г;

3 яйца.

Для яблочной прослойки:

яблочное пюре — 400 г;

крахмал — 25 г;

сахар по вкусу, если яблоки не сладкие;

3 яйца.

Все ингредиенты сложите в миску и взбейте миксером в однородную массу. Если масса получается очень густой, то ее можно разбавить молоком.

Яблоки надо запекать в духовке и тоже смешать в однородную массу. Кожуру можно не снимать. Если яблоки красные, то пюре получится приятного розового оттенка.

Выкладывайте свою будущую запеканку в смазанную маслом форму по одной ложке, чередуя творожную и яблочную массы.

Запекайте 1,5 часа при температуре 165 градусов. Перед тем, как нарезать, полностью остудите.

Также вы можете приготовить вкусный шоколадно-миндальный торт.