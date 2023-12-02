Самая вкусная и нежная запеканка с яблоками: простой рецепт
По этому рецепту запеканка получается однородная и очень нежная.
Свежий творог и яблоки для этой запеканки перерабатываются в однородное пюре. А затем смешиваются и запекаются. Получается очень нежно. Этот диетический десерт может стать хорошим завершением ужина, или вкусным завтраком. Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Светлана Левицкая.
Яблочная запеканка с творогом
Ингредиенты:
Для сырной прослойки:
- творог — 800 г;
- сахар — 100 г;
- ваниль;
- крахмал — 25 г;
- сметана — 200 г;
- 3 яйца.
Для яблочной прослойки:
- яблочное пюре — 400 г;
- крахмал — 25 г;
- сахар по вкусу, если яблоки не сладкие;
- 3 яйца.
Все ингредиенты сложите в миску и взбейте миксером в однородную массу. Если масса получается очень густой, то ее можно разбавить молоком.
Яблоки надо запекать в духовке и тоже смешать в однородную массу. Кожуру можно не снимать. Если яблоки красные, то пюре получится приятного розового оттенка.
Выкладывайте свою будущую запеканку в смазанную маслом форму по одной ложке, чередуя творожную и яблочную массы.
Запекайте 1,5 часа при температуре 165 градусов. Перед тем, как нарезать, полностью остудите.
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