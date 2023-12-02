К праздникам: рецепт норвежского рождественского печенья
Это печенье готовят в Норвегии на протяжении поколений.
Скоро Рождество и Новый год и стоит подготовить праздничное меню. Это норвежское рождественское печенье – традиционный рецепт. Оно прекрасно получается, его легко готовить и оно хранится в банке. Рецептом поделились на сайте Epicurious.
Норвежское рождественское печенье
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- чашка сахара;
- 3 чашки муки;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соленое сливочное масло 350 г;
- молотая корица – щепотка;
- молотый имбирь – щепотка;
- разноцветные сахарные палочки для украшения.
Взбейте одно яйцо с чашкой сахара. Просейте 3 чашки муки и 1 чайную ложку порошка для выпечки (разрыхлителя), добавьте 350 граммов соленого масла.
Взбейте миксером на небольшой скорости до густоты. Добавьте корицу и имбирь для аромата.
Вымесите тесто руками. Охлаждайте тесто в течение часа, завернув в пищевую пленку. Духовку разогрейте до 190 градусов.
Слегка взбейте вилкой второе яйцо. Разделите тесто на порции, скатайте в шарики и разложите по противню, застеленному пергаментом на расстоянии 3 см друг от друга.
Сплющите каждый из шариков пальцем. Смажьте поверхность взбитым яйцом и окуните в разноцветные сахарные палочки. Запекайте около 20 минут.
Перед подачей остудите и храните в стеклянной банке.
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